Ливан отклонил предложение РФ о военной помощи

Ливан в ноябре отказался от заключения с РФ соглашения о предоставлении военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на источник в политических кругах Ливана.
"Отказ аргументирован тем, что Ливану не нужны такие виды оружия и боеприпасов, но причина была, возможно, из-за давления США", - сказал собеседник агентства.
Источник сказал, что Ливан отклонил предложение РФ, которое было сделано в начале этого года.
Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ливанской армии. На помощь армии Ливана было выделено более $1,5 млрд, начиная с 2006 года.
В феврале 2018 года Россия заявила о намерении заключить с Ливаном соглашение о военном сотрудничестве.
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