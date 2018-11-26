26 ноября 2018, понедельник

Ливан отклонил предложение РФ о военной помощи

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Ливан в ноябре отказался от заключения с РФ соглашения о предоставлении военной помощи, сообщает Reuters со ссылкой на источник в политических кругах Ливана.

"Отказ аргументирован тем, что Ливану не нужны такие виды оружия и боеприпасов, но причина была, возможно, из-за давления США", - сказал собеседник агентства.

Источник сказал, что Ливан отклонил предложение РФ, которое было сделано в начале этого года.

Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ливанской армии. На помощь армии Ливана было выделено более $1,5 млрд, начиная с 2006 года.

В феврале 2018 года Россия заявила о намерении заключить с Ливаном соглашение о военном сотрудничестве.

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