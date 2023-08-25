Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за провокации на границе 25 августа, 23:55 Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Вильнюс заявил о вручении Беларуси ноту протеста из-за нарушения государственной границы Литвы и повреждения пограничной инфраструктуры.

Об этом сообщает МИД Литвы.

«Сегодня временный поверенный по делам Беларуси в Литве получил ноту от Министерства иностранных дел, в которой выражается решительный протест Республике Беларусь в связи с случаем нарушения государственной границы Литвы и повреждения пограничной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

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В Литве заявили, что 22 августа два человека пересекли литовско-белорусскую границу и, вероятно, «с помощью аккумуляторных пил по металлу разрезали и снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, после чего вернулся в Беларусь».

Инцидент произошел на территории кабельного пункта пропуска Варенского пограничного отряда Государственной пограничной службы, недалеко от села Мустейка Варенского района.

Министерство иностранных дел Литвы требует от Беларуси как можно быстрее предоставить объяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных инцидентов в будущем.

16 августа правительство Литвы приняло решение о временном закрытии с 18 августа пунктов пропуска Шумскас и Тверячус на границе с Республикой Беларусь.