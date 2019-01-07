Лавины в Альпах: семь погибших Сегодня, 18:09 437 Цей матеріал також доступний українською Предупреждение о лавинной опасности в Баварских Альпах.

Из-за сильных снегопадов в немецких, австрийских и итальянских Альпах участились случаи схода лавин.

Об этом пишет ВВС.

Двое немецких лыжников погибли от двух разных лавин в горах Австрии. Тело третьего лыжника было найдено в горах недалеко от Зальцбурга.

В немецкой Баварии лавина убила женщину. Там же турист погиб от падения дерева.

Тела двух альпинистов нашли в итальянских Альпах.

Погибших может быть больше: несколько человек пропали в горах без вести. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявлен второй уровень лавинной опасности.

Италия переживает сильные снегопады, нетипичные для этой страны. Снег лежит даже на склонах знаменитого Везувия, что бывает редко.