Лавины в Альпах: семь погибших
Из-за сильных снегопадов в немецких, австрийских и итальянских Альпах участились случаи схода лавин.
Об этом пишет ВВС.
Двое немецких лыжников погибли от двух разных лавин в горах Австрии. Тело третьего лыжника было найдено в горах недалеко от Зальцбурга.
В немецкой Баварии лавина убила женщину. Там же турист погиб от падения дерева.
Тела двух альпинистов нашли в итальянских Альпах.
Погибших может быть больше: несколько человек пропали в горах без вести. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявлен второй уровень лавинной опасности.
Италия переживает сильные снегопады, нетипичные для этой страны. Снег лежит даже на склонах знаменитого Везувия, что бывает редко.