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Лавины в Альпах: семь погибших

Сегодня, 18:09
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Предупреждение о лавинной опасности в Баварских Альпах.

Из-за сильных снегопадов в немецких, австрийских и итальянских Альпах участились случаи схода лавин.

Об этом пишет ВВС.

Двое немецких лыжников погибли от двух разных лавин в горах Австрии. Тело третьего лыжника было найдено в горах недалеко от Зальцбурга.

В немецкой Баварии лавина убила женщину. Там же турист погиб от падения дерева.

Тела двух альпинистов нашли в итальянских Альпах.

Погибших может быть больше: несколько человек пропали в горах без вести. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявлен второй уровень лавинной опасности.

Италия переживает сильные снегопады, нетипичные для этой страны. Снег лежит даже на склонах знаменитого Везувия, что бывает редко.

Теги:   Альпы Снежная лавина

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