Латвия проводит дополнительную мобилизацию пограничников, чтобы усилить границу с Беларусью

15 августа, 23:16
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Граница Латвии и Беларуси (Фото:rs.gov.lv)

Граница Латвии и Беларуси (Фото:rs.gov.lv)

С 15 августа Латвия приступила к дополнительной мобилизации пограничников на службу для усиления охраны границы.

Кроме того, пограничникам приостановили отпуска, а тех, кто успел взять их раньше, возвращают на службу.

Решение было принято из-за усиления гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе. Только за последние сутки там зафиксировали 96 попыток незаконного пересечения границы.

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Государственная пограничная служба также пригласила дополнительную поддержку в Вооруженных Силах и Государственной полиции Латвии.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Латвия Война России против Украины

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