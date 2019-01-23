Криса Брауна отпустили после задержания в Париже
23 января, 03:18
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Прокуратура Франции сообщает, что американский певец Крис Браун покинул полицейский участок в Париже, куда он был доставлен в связи с подозрением в изнасиловании.
Об этом передает Reuters.
Вместе в с Брауном отпустили также двоих задержанных. Все они могут покинуть территорию Франции.
В то же время, расследование продолжится.
Напомним, американский певец Крис Браун был арестован в Париже по подозрению в изнасиловании.
Также были арестованы двое других мужчин - предположительно телохранитель и друг Брауна.