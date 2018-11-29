Корабли ВМС США прошли через Тайваньский пролив

В среду, 28 ноября, два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив, несмотря на протесты со стороны Китая.

Как сообщает Reuters, проход эсминца USS Stockdale и эскадренного судна снабжения Pecos был третьим с начала года, предыдущие прошли в июле и октябре.

В заявлении Тихоокеанского флота США указывается, что целью этой операции была демонстрация приверженности США свободе судоходства через стратегический водный путь.

"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. ВМС США будет продолжать осуществлять полеты, плавания и операции везде, где это допускается международным право", - заявили американские военные.

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Министерство обороны Тайваня заявило, что американские корабли не вышли за границу международных вод в Тайваньском проливе, и тайваньские силы безопасности контролировали проход кораблей.

В то же время Китай выразил обеспокоенность в связи с действиями ВМС США.

"Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты... осторожно и надлежащим образом регулировать тайваньский вопрос, не наносить ущерба миру и стабильности Тайваньского пролива и американо-китайских отношений", - сказал пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.

В Министерстве обороны Китая заявили, что они полностью осведомлены о действиях США в Тайваньском проливе.

Тайвань заявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. В 1979 году Вашингтон официально признал в Пекине единое правительство Китая и с тех пор сотрудничает с Тайванем в различных сферах, до сих пор отказываясь от дипломатических отношений.