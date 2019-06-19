Корь возвращается: недоверие к вакцинации — мировая проблема Вчера, 23:32 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке BBC Vaccine graphic BBC

Больше всего глобальное исследование отношения людей к иммунизации свидетельствует о том, что уровень доверия к вакцинам в некоторых регионах вызывает тревогу.

Недовіра населення до вакцин означає, що світ робить крок назад у боротьбі зі смертельними інфекційними захворюваннями, яким можна запобігти, попереджають експерти.

Найбільше глобальне дослідження ставлення людей до імунізації свідчить про те, що рівень довіри до вакцин у деяких регіонах викликає тривогу.

Аналіз Wellcome Trust охоплює відповіді понад 140 тисяч людей у більш ніж 140 країнах.

Він з’явився на тлі заяв ВООЗ про те, що сумніви щодо вакцинації є однією з десяти головних загроз для здоров’я людей у всьому світі.

Wellcome Global Monitor провела національні репрезентативні опитування у 142 країнах. Теми опитування включали: довіру до науки, науковців та інформаці ї про здоров’я; рівні розуміння та інтересу до науки та здоров’я; ставлення до вакцин.

Глобальне дослідження виявило велику кількість людей, які кажуть, що у них бракує впевненості або довіри до вакцинації.

Твердження про безпечність вакцин:

79% ( вісім з десяти) — певною мірою або повністю погоджуються

вісім з десяти) — певною мірою або повністю погоджуються 7% - певною мірою або повністю не погоджуються

14% - ані погоджуються, ані не погоджуються, або не знають

Твердження про те, що вакцини працюють:

84% - повністю або певною мірою погоджуються

5% - повністю або певною мірою не погоджуються

12% - ані погоджуються, ані не погоджуються, або не знають

Чому це має значення?

Існують переконливі наукові докази того, що вакцинація є найкращим захистом від смертельних та виснажливих інфекцій, таких як кір.

Science Photo Library Кір може бути смертельною хворобою

Вакцини захищають мільярди людей у всьому світі. Завдяки ним вдалося повністю позбутися однієї хвороби — віспи — і вони наближають нас до подолання інших, таких як поліомієліт.

Водночас ми бачимо нові великі спалахи інших важких хвороб на кшталт кору, і експерти кажуть, що одна з головних причин цього — люди, які уникають вакцинації через страх і дезінформацію.

Доктор Енн Ліндстранд, експерт з імунізації у ВООЗ, каже, що нинішня ситуація є надзвичайно серйозною: «Сумніви щодо вакцинації можуть, принаймні в деяких місцях, дійсно перешкодити реальному прогресу, якого у світі досягли у питанні контролю захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцин».

«Будь-які нові спалахи цих захворювань є неприйнятним кроком назад», — додає вона.

Кір повертається

У країнах, які були близькими до подолання кору, спостерігають нові великі спалахи цієї хвороби.

Дані показують зростання кількості випадків кору практично в кожному регіоні світу, причому у 2017 році таких випадків було на 30% більше, ніж у 2016-му.

BBC

Рішення про відмову від вакцинації — з будь-яких причин — підвищує ризик інфікування не лише для конкретної людини, але й для інших.

Якщо достатня кількість людей вакцинується, це перешкоджає поширенню хвороби — експерти називають це «колективним (популяційним) імунітетом».

Імран Хан з Wellcome Trust каже: «Наразі ми дуже стурбовані через кір, адже рівень вакцинації, нижчий за 95%, може призвести до спалахів, що ми зараз і ми бачимо».

Де не довіряють вакцинам?

BBC

Серед тих, хто найбільш невпевнений у безпеці вакцин, зокрема люди з країн з високим рівнем доходів.

Приміром, у Франції — одній з кількох європейських країн, які зараз переживають спалахи кору — кожен третій не погоджується з твердженням, що вакцини є безпечними. Це найвищий відсоток серед усіх країн світу.

Також 19% людей у Франції не погоджуються з тим, що вакцини є ефективними, а 10% незгодні з тим, що вакцинація є важливою для дітей.

Французький уряд тепер додав ще вісім примусових щеплень — до тих трьох, які дітям у країні вже робили.

Сусідня Італія — ​​де 76% погоджуються, що вакцини безпечні — нещодавно прийняла закон, який дозволяє школам не допускати до занять невакцинованих дітей або штрафувати їхніх батьків. Це відбулось після того, як рівень імунізації у країні знизився.

Велика Британія ще не пішла так далеко, але міністр охорони здоров’я Метт Генкок заявив, що не виключає ідею введення обов’язкових щеплень, якщо це буде необхідно.

США також переживають спалах кору, найбільший за останні десятиліття — понад 980 підтверджених випадків у 26 штатах від початку 2019 року.

У Північній Америці, Південній і Північній Європі з тим, що вакцини безпечні, погоджуються трохи понад 70% людей.

У Західній Європі цей показник становить лише 59%, у Східній Європі - 50%.

В Україні, де було зареєстровано найбільшу кількість випадків кору в Європі минулого року (загалом 53 218), лише 50% людей погоджуються з твердженням, що вакцини є ефективними. У Білорусі цей показник становить 46%, у Молдові - 49%, у Росії - 62%.

Історії успіху

Більшість людей у країнах з нижчим рівнем доходів погоджуються з твердженням, що вакцини є безпечними. Найбільша кількість — у Південній Азії, де із цим погодилися 95% населення, потім іде Східна Африка, де цей показник становить 92%.

У Бангладеш і Руанді майже усе населення вірить у безпеку та ефективність вакцин, завдяки чому ці країни досягли дуже високих показників імунізації, попри багато проблем, пов’язаних із фізичною доставкою вакцин людям.

Руанда стала першою країною з низькими доходами у світі, що забезпечила усім молодим жінкам доступ до вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яка захищає від раку шийки матки.

Що спричиняє скептичне ставлення?

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У дослідженні люди з більшою довірою до вчених, лікарів і медсестер, як правило, згодні з тим, що вакцини безпечні. І навпаки, ті, хто самостійно шукав інформацію про науку, медицину або здоров’я, останнім часом менш схильні із цим погоджуватись.

Доповідь Wellcome не досліджує усіх причин низького рівня довіри до вакцинації, але її автори кажуть, що, ймовірно, існує багато факторів.

Одним із них може бути самозаспокоєння — якщо захворювання стало менш поширеним, то потреба в імунізації може здаватися менш гострою, особливо порівнюючи користі вакцинації із можливими ризиками.

Усі ліки, включно з вакцинами, можуть мати побічні ефекти. Але вакцини ретельно перевіряються, щоб упевнитися, що вони є безпечними та ефективними для людей.

Завдяки інтернету різноманітні занепокоєння і забобони щодо вакцин поширюються миттєво, розповсюджуючи інформацію, яка не обов’язково ґрунтується на фактах.

У Японії, наприклад, були пошерені занепокоєння щодо зв’язку вакцини проти ВПЛ із неврологічними проблемами, що, на думку експертів, послабило довіру до імунізації загалом.

Аналогічно, у Франції виникли суперечки щодо вакцини проти пандемічного грипу — лунали звинувачення у тому, що уряд закупив велику кількість вакцини й занепокоєння щодо того, що її робили нашвидкуруч і вона не може бути безпечною. У Великій Британії циркулювала дезінформація про зв’язок вакцини КПК (кір, паротит, краснуха) з аутизмом.

Доктор Ліндстранд каже: «Одним з головних шляхів протидії сумнівам і занепокоєнню щодо вакцин є забезпечення високої кваліфікації медпрацівників, які здатні й готові рекомендувати вакцинацію, ґрунтуючись на науковій істині, а також мати можливість правильно реагувати на запитання і занепокоєння батьків».

Над інтерактивною таблицею працювали: продюсери — Беккі Дейл і Крістін Дживанс; дизайн — Дебі Лоізоу ; розробк а — Скотт Джарвіс і Катя Арценков а.

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