Конструкторы миров. Топ-5 самых нужных профессий будущего

Роман Бондарь, управляющий партнер компании по подбору топ-менеджеров Odgers Berndtson Ukraine, назвал журналу Новое Время пять наиболее востребованных профессий будущего.

1. Архитектор виртуальной реальности

Виртуальная реальность станет следующей terra incognita, предназначенной для исследования и завоеваний. Знаменитый Стивен Спилберг в фильме Первому игроку приготовиться наглядно иллюстрирует, чем может стать VR (виртуальная реальность). Конструкторы миров, сценаристы опыта, визуализаторы и многие другие специальности будут востребованы как никогда.

2. Блокчейн-инженер

Умные контракты - одна из самых перспективных технологий, которая поменяет устройство мира. И дело не только в криптовалютах. На технологию блокчейн будет переведено большинство существующих процедур - от бухгалтерского учета и нотариальных операций до оплаты проезда и электорального процесса.

3. Конструктор роботов

Причем не только роботов, а и всего, что работает на алгоритмах. Автоматизированный труд станет проникать все глубже с каждым годом. Системы машинного обучения, искусственный интеллект, дроны и автономные машины будут нуждаться в создателях, операторах, настройщиках и сервисе.

4. Эксперт по кибербезопасности

С проникновением "цифры" в жизнь каждого возрастет важность качественной защиты от внешних посягательств и взлома. Подразумеваются не только банковские счета и пароли к вашим сетям, но и все, что будет вас окружать: умная бытовая техника, электромобили, системы управления домом, не говоря уже о системах более высокого порядка - на уровне города или страны.

5. 3D-проектировщик

После того как технологии 3D-печати пройдут фазу становления, расходные материалы станут дешевле и доступнее, возникнет огромный рынок моделей для 3D-печати. Любой из нас сможет создать и продавать по всему миру собственные проекты предметов, которые будут готовы к массовому воспроизводству: от чашек и одежды до техники и оружия.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №23 от 21 июня 2018 года