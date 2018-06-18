18 июня 2018, понедельник

Колумбия избрала нового президента

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Новым президентом Колумбии избран Иван Дуке

Новым президентом Колумбии избран Иван Дуке

В Колумбии прошли выборы президента страны, в ходе которых победил кандидат от правой партии Демократический центр Иван Дуке. 

По данным избирательной комиссии, за Дуке отдали свои голоса 53,95% избирателей, сообщает DW.

Его соперник, бывший мэр столицы Колумбии Боготы Густаво Петро набрал 41,83% голосов.

Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поздравил Дуке с победой.

"Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему сотрудничество правительства, чтобы сделать переход упорядоченным и спокойным", - написал Сантос у себя в Twitter.

Ивана Дуке называют критиком мирного договора между правительством страны и повстанческой группировкой FARC. 

После заключения договора в 2017 году Дуке говорил, что он "порвет соглашение на кусочки". Позже он переменил свой тон на более спокойный: политик подчеркивал, что речь идет не об отмене, а о внесении изменений в мирное соглашение, , в частности, привлечь к суду повстанцев за военные преступления.

Кроме того, Дуке выступает против уже начавшихся мирных переговоров с активной повстанческой группировкой Армия национального освобождения (ELN).

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Конфликт между властями Колумбии и боевиками FARC длился более 50 лет. Из-за него с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, более 60 тысяч считаются пропавшими без вести. Еще около 7 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места. 

15 августа 2017 года в колумбийском городе Фонсека прошла торжественная церемония по случаю окончания вооруженного противостояния. За роль в урегулировании конфликта Хуан Мануэль Сантос был удостоен Нобелевской премии мира.

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