КНДР хочет участвовать в следующих Олимпийских играх

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Актер изображает Ким Чен Ына на зимних Олимпийских играх-2018

Актер изображает Ким Чен Ына на зимних Олимпийских играх-2018

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом дальнейшее участие КНДР в Олимпийских играх. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

В сообщении отмечается, что лидер Северной Кореи заявил о намерении участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Бах определил встречу как "теплую и плодотворную", а также рассказал, что Ким Чен Ын выразил ему благодарность за помощь МОК Северной Кореи в предоставлении доступа к соревнованиям 2018 года в Пхенчхане.

Кроме того, северокорейский лидер призвал МОК к дальнейшему сотрудничеству и развитию спорта в стране, а также предложил Баху регулярно посещать КНДР "как друга".

Северная Корея участвовала в зимней Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года. Делегация северокорейских спортсменов из 22 человек проходила на церемонии открытия под одним флагом с Южной Кореей.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове