КНДР хочет участвовать в следующих Олимпийских играх

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом дальнейшее участие КНДР в Олимпийских играх. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

В сообщении отмечается, что лидер Северной Кореи заявил о намерении участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Бах определил встречу как "теплую и плодотворную", а также рассказал, что Ким Чен Ын выразил ему благодарность за помощь МОК Северной Кореи в предоставлении доступа к соревнованиям 2018 года в Пхенчхане.

Кроме того, северокорейский лидер призвал МОК к дальнейшему сотрудничеству и развитию спорта в стране, а также предложил Баху регулярно посещать КНДР "как друга".

Северная Корея участвовала в зимней Олимпиаде и Паралимпийских играх 2018 года. Делегация северокорейских спортсменов из 22 человек проходила на церемонии открытия под одним флагом с Южной Кореей.