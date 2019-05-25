Фоззи
Полина и люди в черном
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Дмитрий Бондар
Sweet home. Каково это — жить в частном доме в США
Наталия Микольская
Встретится ли Зеленский с Маском?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Клуб девяти. Каким арсеналом владеют ядерные державы — инфографика

Сегодня, 12:35
1145
Цей матеріал також доступний українською
Клуб девяти. Каким арсеналом владеют ядерные державы — инфографика - фото

Минобороны РФ

Российский ракетный комплекс Тополь-М — часть ядерных вооружений РФ

Журнал НВ в своей инфографике рассказывает об арсенале государств ядерного клуба.

На фоне разгорающегося конфликта между США и Ираном, а также последовавших угроз Тегерана возобновить ядерную программу НВ раскрывает объем ядерного вооружения государств, занимающихся разработкой и испытанием этого оружия.

Арсенал ядерных государств в 2019 году (по числу ядерных боеголовок):

1. США — 6.550 (в том числе 150 нестратегических ядерных бомб, хранящихся на территории Европы)

2. Россия — 6.490

3. Франция — 300

4. Китай — 280

5. Великобритания -215

6. Пакистан — 140−150

7. Индия — 130

8. Израиль — 80

9. Северная Корея -10−20 (предполагаемое количество)

Фото: Инфографика НВ

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Инфографика Инфографика НВ США Иран Ядерная программа Ядерная отрасль Ядерная программа Ирана Ядерная война Ядерная угроза Ядерное вооружение Ядерное оружие

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 17:09

img
Луценко рассказал о своих отношениях с Зеленским
Геополитика

Сегодня, 15:19

img
В РФ прокомментировали решение Международного трибунала по украинским морякам
Страны

Сегодня, 10:41

img
Умер нобелевский лауреат с украинскими корнями Марри Гелл-Манн

Выбор редакции

Геополитика

Вчера, 16:16

img
Открыли путь. Почему Украине может быть выгодно возвращение РФ в Совет Европы
Геополитика

Вчера, 18:09

img
Потеря позиций. Какие партии могут победить на выборах в Европарламент, и как это повлияет на Украину
Страны

Сегодня, 07:09

img
Премьер-министр, которую победил Brexit. Британские СМИ — об отставке Терезы Мэй

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться