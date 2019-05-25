Клуб девяти. Каким арсеналом владеют ядерные державы — инфографика Сегодня, 12:35 1145 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ Российский ракетный комплекс Тополь-М — часть ядерных вооружений РФ Минобороны РФ

Журнал НВ в своей инфографике рассказывает об арсенале государств ядерного клуба.

На фоне разгорающегося конфликта между США и Ираном, а также последовавших угроз Тегерана возобновить ядерную программу НВ раскрывает объем ядерного вооружения государств, занимающихся разработкой и испытанием этого оружия.

Арсенал ядерных государств в 2019 году (по числу ядерных боеголовок):

1. США — 6.550 (в том числе 150 нестратегических ядерных бомб, хранящихся на территории Европы)

2. Россия — 6.490

3. Франция — 300

4. Китай — 280

5. Великобритания -215

6. Пакистан — 140−150

7. Индия — 130

8. Израиль — 80

9. Северная Корея -10−20 (предполагаемое количество)

Фото: Инфографика НВ

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года