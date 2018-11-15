15 ноября 2018, четверг

Климкин провел в США встречу с Волкером

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Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе
Фото: Kateryna Zelenko ‏via Twitter

Климкин и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе

В четверг, 15 ноября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел в США встречу со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, во время встречи обсуждались темы Крыма и Донбасса.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть ужесточено", - заявила Зеленко.

В то же время Курт Волкер сообщил, что во время переговоров обсуждалась работа совместной Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

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