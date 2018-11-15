Климкин провел в США встречу с Волкером

В четверг, 15 ноября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел в США встречу со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.
Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, во время встречи обсуждались темы Крыма и Донбасса.
"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть ужесточено", - заявила Зеленко.
Робочий візит Міністра @PavloKlimkin до США розпочали зустріччю з @SpecRepUkraine Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію. Політичний тиск має бути посилений. pic.twitter.com/j07HLSejml— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 15 ноября 2018 г.
В то же время Курт Волкер сообщил, что во время переговоров обсуждалась работа совместной Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
Good meeting with @PavloKlimkin in DC to prepare for this week’s Strategic Partnership Commission dialogue... https://t.co/Uk9cBzHkr4— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 15 ноября 2018 г.
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