Климкин провел в США встречу с Волкером

В четверг, 15 ноября, министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел в США встречу со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, во время встречи обсуждались темы Крыма и Донбасса.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть ужесточено", - заявила Зеленко.

В то же время Курт Волкер сообщил, что во время переговоров обсуждалась работа совместной Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Good meeting with @PavloKlimkin in DC to prepare for this week’s Strategic Partnership Commission dialogue... https://t.co/Uk9cBzHkr4