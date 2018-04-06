Климкин озвучил условия для встречи в Нормандском формате

Климкин заявил, что в ближайшее время должен встретиться или переговорить по телефону с коллегами из Франции и Германии

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча Нормандского формата пройдет в ближайшее время, если в ее повестку будут включены вопросы безопасности, освобождения заложников и миротворческой миссии на Донбассе.

"Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня Нормандской встречи - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем", - заявил Климкин.

В скором времени Климкин проведет встречу или телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии, передает Интерфакс-Украина.

"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", - заявил министр.

Напомним, в феврале Климкин говорил, что встреча в нормандском формате может состояться после окончательного согласования коалиционного договора в Германии.