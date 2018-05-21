Китай планирует снять все ограничения рождаемости - Bloomberg

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СМИ узнали о планах Китая завершить крупнейший социальный эксперимент по ограничению рождаемости

СМИ узнали о планах Китая завершить крупнейший социальный эксперимент по ограничению рождаемости

Власти КНР планируют снять все ограничения по рождаемости, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников издания, власти дали поручение провести исследование о последствиях возможного снятия ограничения.  

Источники добавили, что власти Китая хотят снизить темпы старения населения и устранить источник критики о том, что искусственное ограничение рождаемости ущемляет права человека.

Положительное решение по данному вопросу может быть принято либо к концу 2018 года, либо уже в 2019 году.

Политика "одна семья-один ребенок" была введена в КНР в конце 1970-х с целью ограничить рост численности населения. Однако в последние годы на повестку дня вышла проблема стареющего населения.

Начиная с 2013 года в Китае постепенно смягчалась политика по ограничению рождаемости: в частности, двух детей разрешалось заводить сельским жителям в случаях, если первой рождалась девочка, а также если один из родителей – единственный ребенок в семье.

С 1 января 2016 года власти Китая позволила одной семье двух детей, что привело к бурному росту рождаемости в стране.

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