Китай планирует снять все ограничения рождаемости - Bloomberg

Власти КНР планируют снять все ограничения по рождаемости, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников издания, власти дали поручение провести исследование о последствиях возможного снятия ограничения.

Источники добавили, что власти Китая хотят снизить темпы старения населения и устранить источник критики о том, что искусственное ограничение рождаемости ущемляет права человека.

Положительное решение по данному вопросу может быть принято либо к концу 2018 года, либо уже в 2019 году.

Политика "одна семья-один ребенок" была введена в КНР в конце 1970-х с целью ограничить рост численности населения. Однако в последние годы на повестку дня вышла проблема стареющего населения.

Начиная с 2013 года в Китае постепенно смягчалась политика по ограничению рождаемости: в частности, двух детей разрешалось заводить сельским жителям в случаях, если первой рождалась девочка, а также если один из родителей – единственный ребенок в семье.

С 1 января 2016 года власти Китая позволила одной семье двух детей, что привело к бурному росту рождаемости в стране.