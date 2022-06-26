За мир и свободу против агрессии РФ. В Варшаве десятки тысяч человек вышли на Марш равенства украинцев и поляков — фото

26 июня, 01:03
Цей матеріал також доступний українською
К Маршу равенства в Варшаве присоединились десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

К Маршу равенства в Варшаве присоединились десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Тысячи поляков и украинцев приняли участие в совместном Марше за мир и свободу против российской агрессии в Варшаве в субботу, 25 июня. Они требовали прекратить дискриминацию ЛБГТ+ сообщества и защиты равенства на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Из-за полномасштабного вторжения РФ мероприятие в Киеве отменили, поэтому вместо проведения Марша равенства в украинской столице КиевПрайд объединился с коллегами из Польши.

Видео дня

«Россия лишила нас права, за которое мы боролись годами, Россия лишила нас прайда, нашего Марша равенства, который мы проводим каждый год с 2012-го в Киеве… Поэтому мы проводим марш в Варшаве», — заявил директор КиевПрайда Ленни Эмсон.

Читайте также:
https://twitter.com/maksymeristavi/status/1540715985069555712?s=20&t=3DrEOMLEhFzblKfJBosviw
https://twitter.com/maksymeristavi/status/1540692321200742401?s=20&t=1l5ShvwSG_0WKXM52CzLjg

В общественной организации заявили, что участникам мероприятия удалось привлечь внимание к войне в Украине, они призвали мир помогать, в частности, освободить украинских защитников и защитниц. По подсчетам ВаршаваПрайд к маршу в столице Польши присоединились около 120 тысяч человек, к колонне КиевПрайда — от двух до трех тысяч. В частности, к украинцам присоединились дипломаты посольства США в Киеве.

https://www.facebook.com/kyivpride/posts/pfbid02aJtshSBX6y597V5p1v4W8zGGDVAyGt8FdPPHbSKHbTm8ineGJxAwemmDxiUZoFhKl

Участники марша несли радужные флаги, сине-желтые флаги, плакаты с надписями «Война не закончились, будьте с Украиной», «Свободу защитникам Азовстали» и т.д. В конце мероприятия они исполнили гимн Украины.

https://twitter.com/maksymeristavi/status/1540722160280276992?s=20&t=3DrEOMLEhFzblKfJBosviw

По словам Эмсона, поражение Украины в войне с Россией, где у ЛГБТ-людей нет правовой защиты от дискриминации или преступлений на почве ненависти, было бы трагедией для украинцев в целом, но представители ЛГБТ-сообщества рискуют быть «полностью уничтоженными».

НВ собрал самые яркие фото из совместного прайда украинцев и поляков в Варшаве.

REUTERS/Kuba Stezycki
Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
REUTERS/Kuba Stezycki
Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
REUTERS/Kuba Stezycki
Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
REUTERS/Kuba Stezycki
Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

В 2021 году был зафиксирован 141 случай нападений, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ+ людей в Украине, — говорится в отчете правозащитного ЛГБТ-центра Наш світ. Так, количество нападений по сравнению с 2020 годом уменьшилось на четверть и втрое — по сравнению с данными за 2019-й.

Я хочу, щоб мене ховав мій партнер, якщо мене задвохсотять — Олександр Жуган, боєць ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=hi6k0GxMlAo
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша ЛГБТ Дискриминация Варшава KyivPride Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X