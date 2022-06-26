За мир и свободу против агрессии РФ. В Варшаве десятки тысяч человек вышли на Марш равенства украинцев и поляков — фото 26 июня, 01:03 Цей матеріал також доступний українською К Маршу равенства в Варшаве присоединились десятки тысяч человек (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Об этом сообщает Reuters.

Из-за полномасштабного вторжения РФ мероприятие в Киеве отменили, поэтому вместо проведения Марша равенства в украинской столице КиевПрайд объединился с коллегами из Польши.

Видео дня

«Россия лишила нас права, за которое мы боролись годами, Россия лишила нас прайда, нашего Марша равенства, который мы проводим каждый год с 2012-го в Киеве… Поэтому мы проводим марш в Варшаве», — заявил директор КиевПрайда Ленни Эмсон.



В общественной организации заявили, что участникам мероприятия удалось привлечь внимание к войне в Украине, они призвали мир помогать, в частности, освободить украинских защитников и защитниц. По подсчетам ВаршаваПрайд к маршу в столице Польши присоединились около 120 тысяч человек, к колонне КиевПрайда — от двух до трех тысяч. В частности, к украинцам присоединились дипломаты посольства США в Киеве.

Участники марша несли радужные флаги, сине-желтые флаги, плакаты с надписями «Война не закончились, будьте с Украиной», «Свободу защитникам Азовстали» и т.д. В конце мероприятия они исполнили гимн Украины.

По словам Эмсона, поражение Украины в войне с Россией, где у ЛГБТ-людей нет правовой защиты от дискриминации или преступлений на почве ненависти, было бы трагедией для украинцев в целом, но представители ЛГБТ-сообщества рискуют быть «полностью уничтоженными».

НВ собрал самые яркие фото из совместного прайда украинцев и поляков в Варшаве.

Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

В 2021 году был зафиксирован 141 случай нападений, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ+ людей в Украине, — говорится в отчете правозащитного ЛГБТ-центра Наш світ. Так, количество нападений по сравнению с 2020 годом уменьшилось на четверть и втрое — по сравнению с данными за 2019-й.

Я хочу, щоб мене ховав мій партнер, якщо мене задвохсотять — Олександр Жуган, боєць ЗСУ https://www.youtube.com/watch?v=hi6k0GxMlAo

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.