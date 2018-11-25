Химатака в Алеппо: количество пострадавших превысило сто человек

В Сирии количество пострадавших в результате атаки боевиков на Алеппо с использованием реактивных снарядов, содержащих ядовитые газы, увеличилось до 107 человек. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Начальник управления полиции города Алеппо Исам Аш-Шилле сообщил, что в результате террористической атаки десятки граждан были госпитализированы в больницу Ар-Рази и университетскую клинику.

Напомним, 24 ноября боевики обстреляли реактивными снарядами, содержащими ядовитые газы, находящийся под контролем правительства сирийский город Алеппо. Судя по симптомам пострадавших, "газ, используемый террористическими группами, представляет собой хлорный газ".

Ранее сообщалось о 50 раненых среди мирного населения.