Другие задачи. В Казахстане не будут проводить парад 9 мая 15 апреля, 12:48 Цей матеріал також доступний українською В Казахстане отказались проводить парад в этом году (Фото:Raymond Cunningham/www.flickr.com)

В Казахстане в этом году не будут проводить парад 9 мая.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что проведение военного парада в 2022 году «не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач».

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«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — сообщили в пресс-службе министерства.



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