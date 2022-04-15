Другие задачи. В Казахстане не будут проводить парад 9 мая

15 апреля, 12:48
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В Казахстане отказались проводить парад в этом году (Фото:Raymond Cunningham/www.flickr.com)

В Казахстане отказались проводить парад в этом году (Фото:Raymond Cunningham/www.flickr.com)

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В Казахстане в этом году не будут проводить парад 9 мая.

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В Министерстве обороны Казахстана заявили, что проведение военного парада в 2022 году «не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач».

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«В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», — сообщили в пресс-службе министерства.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Парад Казахстан День победы

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