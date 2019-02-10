Лео Бабаута
18 простых правил. Лучшее, что я узнал о воспитании детей
Питер Сантенелло
Путешествие героя. Как раскрыть свой истинный потенциал
Вахтанг Кипиани
Диаспора нам поможет
Валерий Пекар
Повестка дня будущего
Спецтема: Выборы президента Украины

Картины Гитлера не захотели покупать на аукционе

Сегодня, 08:29
77
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Подлинность работ вызывает сомнения

Картины, предположительно авторства Адольфа Гитлера, на аукционе в Нюрнберге никто не купил.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что подлинность работ вызывает сомнения. Накануне две картины были сняты с продажи, так как оказались подделкой.

Кроме того, покупателей отпугнули высокие стартовые цены: от 19 до 45 тысяч евро.

Организаторы аукциона никак не прокомментировали это, но сказали, что надеются продать картины позже.

Ранее намерения продать картины нацистского диктатора вызвали скандал. Мэр Нюрнберга назвал это «проявлением плохого вкуса».

Напомним, в Нюрнберге в 1945 году проходил суд над военными преступниками-нацистами.

Теги:   Нюрнберг Аукцион Адольф Гитлер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Евровидение

Вчера, 10:49

article_img
Евровидение 2019. Когда и где смотреть первый полуфинал нацотбора
Страны

Сегодня, 01:56

article_img
В результате взрыва в Лионе погибла женщина и ребенок
Бокс

Сегодня, 01:12

article_img
Украинский непобедимый боксер объявил о возвращении на ринг

Выбор редакции

Travel

Вчера, 16:34

article_img
Мечтать под звездами. Что может подарить путешественнику Намибия
Геополитика

Вчера, 10:45

article_img
Диванные аналитики. Как расследователи из Bellingcat раскрывают тайны мировых конфликтов
Страны

Сегодня, 08:27

article_img
Увидеть каждого. Как работает система тотальной слежки за гражданами в Китае

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться