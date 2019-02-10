Картины Гитлера не захотели покупать на аукционе Сегодня, 08:29 77 Цей матеріал також доступний українською EPA Подлинность работ вызывает сомнения EPA

Картины, предположительно авторства Адольфа Гитлера, на аукционе в Нюрнберге никто не купил.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что подлинность работ вызывает сомнения. Накануне две картины были сняты с продажи, так как оказались подделкой.

Кроме того, покупателей отпугнули высокие стартовые цены: от 19 до 45 тысяч евро.

Организаторы аукциона никак не прокомментировали это, но сказали, что надеются продать картины позже.

Ранее намерения продать картины нацистского диктатора вызвали скандал. Мэр Нюрнберга назвал это «проявлением плохого вкуса».

Напомним, в Нюрнберге в 1945 году проходил суд над военными преступниками-нацистами.

