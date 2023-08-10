Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга

10 августа, 06:34
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Фернандо Вильявисенсио на последнем предвыборном митинге перед убийством (Фото:REUTERS/Karen Toro)

Фернандо Вильявисенсио на последнем предвыборном митинге перед убийством (Фото:REUTERS/Karen Toro)

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили в Кито. Группа неизвестных вечером 9 августа трижды выстрелили в голову политику в Coliseo T.W.

Об этом пишет El Universo.

Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, где констатировали его смерть.

REUTERS/Karen Toro
Фото: REUTERS/Karen Toro
REUTERS/Karen Toro
Фото: REUTERS/Karen Toro

По словам очевидцев, они услышали, как раздались выстрелы, после чего тяжелораненый кандидат в президенты упал. Всего ранения в результате стрельбы получили около восьми человек, сообщили источники издания. Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.

Видео дня

REUTERS/Karen Toro
Фото: REUTERS/Karen Toro
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Эквадор

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