Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга
Фернандо Вильявисенсио на последнем предвыборном митинге перед убийством (Фото:REUTERS/Karen Toro)
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили в Кито. Группа неизвестных вечером 9 августа трижды выстрелили в голову политику в Coliseo T.W.
Об этом пишет El Universo.
Вильявисенсио без признаков жизни был доставлен в клинику, где констатировали его смерть.
По словам очевидцев, они услышали, как раздались выстрелы, после чего тяжелораненый кандидат в президенты упал. Всего ранения в результате стрельбы получили около восьми человек, сообщили источники издания. Полиция ищет стрелявших, близлежащие улицы перекрыты.