Канада-Украина: партнерство в образовании
За последние годы Канада стала одной из самых популярных стран среди украинцев, стремящихся получить опыт обучения за рубежом.
Они предпочитают канадские учебные заведения из-за высокого качества и умеренной стоимости образования, а также огромного разнообразия специальностей. Канадские колледжи и университеты проявляют все больший интерес к Украине, и в частности к сотрудничеству с украинскими учебными заведениями. Обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования, модернизация учебных программ — это лишь несколько популярных направлений сотрудничества из многих возможных.
Партнерство между учебными заведениями может быть связано с определенной отраслью и быть нацеленным на высококлассных специалистов, интегрированных в профессиональную среду как Украины, так и Канады. Кроме этого, с недавних пор сотрудничество канадских и украинских педагогов распространяется и на сферу среднего образования.
Первичная подготовка специалистов
В сентябре 2018 Киевская городская организация работодателей нефтегазовой отрасли, член Всеукраинского отраслевого объединения «Федерация работодателей нефтегазовой отрасли», подписала Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по обеспечению первичной подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А.Н. Бекетова и Полтавским национальным техническим университетом им. Юрия Кондратюка.
К проекту привлечен один из ведущих институтов Канады — Технологический институт Южной Альберты (SAIT), специализирующийся на подготовке специалистов нефтегазовой отрасли. Это партнерство направлено на активизацию подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с их последующим приоритетным трудоустройством на предприятиях Группы Нафтогаз. Специалисты SAIT отвечают за технический аудит высших учебных заведений — участников программы, формирование технического задания для развития лабораторной базы, отбор студентов для обучения первого потока и подготовку преподавателей вузов относительно новейших технологий в нефтегазовой отрасли и методов их преподавания для продления этой программы в будущем.
Так, благодаря экспертизе канадских партнеров, нефтегазовая отрасль Украины получит новые поколения молодых специалистов с наиболее современной технической и академической подготовкой.
Программы обмена
Национальный авиационный университет (НАУ) и Canadore Сollege — канадский колледж, который имеет целый ряд авиационных образовательных программ, — подписали соглашение о сотрудничестве относительно совместных научно-исследовательских проектов и обменов студентами в мае 2018 года.
В рамках заключенного соглашения украинское и канадское учебные заведения будут реализовывать несколько двусторонних проектов. Они будут касаться, в частности, осуществления подготовки авиационных и технических специалистов в НАУ и Canadore Сollege, проведение совместных научных исследований в области композитных материалов, авионики, IТ технологий, а также развития беспилотных летательных аппаратов.
Поскольку каждое из учебных заведений имеет свои наработки и подходы к преподаванию авиационных дисциплин, такое партнерство будет взаимовыгодным и плодотворным для обеих сторон.
Канадский аттестат в украинской школе
Несколько месяцев назад Департамент образования Манитобы (прим.: в каждой канадской провинции действует отдельный департамент и отдельные образовательные программы) подписал меморандум о внедрении канадской образовательной программы в киевской Новопечерской школе. Ученики школы, которые успешно закончат Blended Program, получат как украинский аттестат о среднем образовании, так и Manitoba High School Diploma.
Два основных фокуса программы — это академические знания, а также подготовка к обучению в университете, которая заключается в том, что учеников учат управлять собственной мотивацией и быть ответственными за правильное использование своего времени. Программа рассчитана на 4 года, включая обязательные предметы украинской и манитобской программ, а также базовые предметы, необходимые для поступления в высшие учебные заведения. Оценки диплома Manitoba High School Diploma засчитываются иностранными учреждениями без дополнительных подтверждений, а соответствие стандартам преподавания будет контролировать комиссия Манитобы, которая будет посещать Новопечерскую школу два раза в год.
Перспективы развития
Приведенные примеры показывают, что канадские и украинские учебные заведения уже достигли существенных успехов в сотрудничестве, что создает новые возможности для украинцев. В то же время, можно надеяться, что количество таких партнерств будет увеличиваться и будет охватывать все больше профессиональных направлений.
* Для подготовки данной статьи были использованы материалы из открытых источников и официальных пресс-релизов