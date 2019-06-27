Канада-Украина: партнерство в образовании Вчера, 15:14 523 Спецпроект Цей матеріал також доступний українською фото: сайт Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова Рабочая встреча участников проекта первичной подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли фото: сайт Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова

За последние годы Канада стала одной из самых популярных стран среди украинцев, стремящихся получить опыт обучения за рубежом.

Они предпочитают канадские учебные заведения из-за высокого качества и умеренной стоимости образования, а также огромного разнообразия специальностей. Канадские колледжи и университеты проявляют все больший интерес к Украине, и в частности к сотрудничеству с украинскими учебными заведениями. Обмен студентами и преподавателями, совместные научные исследования, модернизация учебных программ — это лишь несколько популярных направлений сотрудничества из многих возможных.

Партнерство между учебными заведениями может быть связано с определенной отраслью и быть нацеленным на высококлассных специалистов, интегрированных в профессиональную среду как Украины, так и Канады. Кроме этого, с недавних пор сотрудничество канадских и украинских педагогов распространяется и на сферу среднего образования.

Первичная подготовка специалистов

В сентябре 2018 Киевская городская организация работодателей нефтегазовой отрасли, член Всеукраинского отраслевого объединения «Федерация работодателей нефтегазовой отрасли», подписала Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по обеспечению первичной подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с Харьковским национальным университетом городского хозяйства им. А.Н. Бекетова и Полтавским национальным техническим университетом им. Юрия Кондратюка.

Партнерство будет взаимовыгодным и плодотворным для обеих сторон

К проекту привлечен один из ведущих институтов Канады — Технологический институт Южной Альберты (SAIT), специализирующийся на подготовке специалистов нефтегазовой отрасли. Это партнерство направлено на активизацию подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с их последующим приоритетным трудоустройством на предприятиях Группы Нафтогаз. Специалисты SAIT отвечают за технический аудит высших учебных заведений — участников программы, формирование технического задания для развития лабораторной базы, отбор студентов для обучения первого потока и подготовку преподавателей вузов относительно новейших технологий в нефтегазовой отрасли и методов их преподавания для продления этой программы в будущем.

Так, благодаря экспертизе канадских партнеров, нефтегазовая отрасль Украины получит новые поколения молодых специалистов с наиболее современной технической и академической подготовкой.

Делегация Canadore College знакомится с научной и учебной базой НАУ / Фото: сайт Национального авиационного университета

Программы обмена

Национальный авиационный университет (НАУ) и Canadore Сollege — канадский колледж, который имеет целый ряд авиационных образовательных программ, — подписали соглашение о сотрудничестве относительно совместных научно-исследовательских проектов и обменов студентами в мае 2018 года.

В рамках заключенного соглашения украинское и канадское учебные заведения будут реализовывать несколько двусторонних проектов. Они будут касаться, в частности, осуществления подготовки авиационных и технических специалистов в НАУ и Canadore Сollege, проведение совместных научных исследований в области композитных материалов, авионики, IТ технологий, а также развития беспилотных летательных аппаратов.

Поскольку каждое из учебных заведений имеет свои наработки и подходы к преподаванию авиационных дисциплин, такое партнерство будет взаимовыгодным и плодотворным для обеих сторон.

Канадский аттестат в украинской школе

Несколько месяцев назад Департамент образования Манитобы (прим.: в каждой канадской провинции действует отдельный департамент и отдельные образовательные программы) подписал меморандум о внедрении канадской образовательной программы в киевской Новопечерской школе. Ученики школы, которые успешно закончат Blended Program, получат как украинский аттестат о среднем образовании, так и Manitoba High School Diploma.

Сотрудничество канадских и украинских педагогов распространяется и на сферу среднего образования

Два основных фокуса программы — это академические знания, а также подготовка к обучению в университете, которая заключается в том, что учеников учат управлять собственной мотивацией и быть ответственными за правильное использование своего времени. Программа рассчитана на 4 года, включая обязательные предметы украинской и манитобской программ, а также базовые предметы, необходимые для поступления в высшие учебные заведения. Оценки диплома Manitoba High School Diploma засчитываются иностранными учреждениями без дополнительных подтверждений, а соответствие стандартам преподавания будет контролировать комиссия Манитобы, которая будет посещать Новопечерскую школу два раза в год.

Урок в Новопечерской школе / Фото: Новопечерская школа

Перспективы развития

Приведенные примеры показывают, что канадские и украинские учебные заведения уже достигли существенных успехов в сотрудничестве, что создает новые возможности для украинцев. В то же время, можно надеяться, что количество таких партнерств будет увеличиваться и будет охватывать все больше профессиональных направлений.

* Для подготовки данной статьи были использованы материалы из открытых источников и официальных пресс-релизов