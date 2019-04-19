Кадыров после дебатов похвалил Зеленского и пригрозил Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого
вспоминали во время дебатов кандидаты в президенты Украины, поддержал шоумена
Владимира Зеленского и раскритиковал Петра Порошенко.
В его комментарии в Telegram говорится, что
Порошенко "проявил себя как уличный драчун, обвиняя Владимира Зеленского
в том, что испугался Рамзана Кадырова".
"Теперь вы пытаетесь свой сугубо личный
грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если
Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете
сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к
России", - заявил Кадыров.
Глава Чечни напоследок напомнил, что за "оскорбление
личности" он "спросит должным образом".
"Напоследок советую сто раз подумать,
прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не
достойны упоминать эти имена",- написал Кадыров.
Напомним, что 19 апреля во время дебатов на
НСК Олимпийский президент Украины Петро Порошенко напомнил Владимиру Зеленскому,
что шоумен просил прощения у Рамзана Кадырова, а у украинского народа за шутку
про порноактрису - нет.
Владимир Зеленский ответил, что никогда в
жизни не общался с Кадыровом.