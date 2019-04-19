Кадыров после дебатов похвалил Зеленского и пригрозил Порошенко Вчера, 23:18 3617 Цей матеріал також доступний українською ya-kadyrov.livejournal.com Рамзан Кадыров ya-kadyrov.livejournal.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого вспоминали во время дебатов кандидаты в президенты Украины, поддержал шоумена Владимира Зеленского и раскритиковал Петра Порошенко.

В его комментарии в Telegram говорится, что Порошенко "проявил себя как уличный драчун, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова".

"Теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России", - заявил Кадыров.

Глава Чечни напоследок напомнил, что за "оскорбление личности" он "спросит должным образом".

"Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена",- написал Кадыров.

Напомним, что 19 апреля во время дебатов на НСК Олимпийский президент Украины Петро Порошенко напомнил Владимиру Зеленскому, что шоумен просил прощения у Рамзана Кадырова, а у украинского народа за шутку про порноактрису - нет.

Владимир Зеленский ответил, что никогда в жизни не общался с Кадыровом.