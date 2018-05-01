Один из основателей WhatsApp Ян Кум решил уволиться из компании

Один из основателей мессенджера WhatsApp, эмигрант из Украины Ян Кум решил покинуть компанию.

Об этом сообщает DW.

"Пришло время двигаться дальше", - пояснил он и не назвал конкретной причины увольнения.

Газета The Washington Post писала о разногласиях Кума с руководством Facebook, которая контролирует WhatsApp. Противоречие с компанией Марка Цукерберга были связаны с различными взглядами на безопасность данных, способы монетизации и передачу данных пользователей WhatsApp компании Facebook.

"Уход Кума совершенно необычный для Facebook. Внутренний круг менеджмента и совет директоров проявили чрезвычайную преданность компании во время скандалов", - отмечает издание, имея ввиду проблемы соцсети из-за утечки данных в Cambridge Analytica.

Кум продал WhatsApp компании Facebook за сумму более 19 млрд долларов в 2014 году и вошел в ее совет директоров. Еще один соучредитель WhatsApp Брайан Эктон уволился из компании в 2017 году. Недавно он призвал пользователей удалить аккаунты в Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica.

WhatsApp сегодня наиболее популярен среди аналогов, количество его активных пользователей оценивается в полтора миллиарда человек.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp нашли серьезную уязвимость.