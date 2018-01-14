Израиль закрыл последний КПП на границе с Газой

В армии заявили, что на такой шаг пошли после "ситуационной оценки"

Власти Израиля приняли решение закрыть КПП Керем-Шалом на границе с Газой.

Об этом сообщает The Times of Israel.

О решении объявили в субботу, оно начало действовать утром в воскресенье, 14 января.

В армии заявили, что на такой шаг пошли после "ситуационной оценки".

Издание сообщает, что через час после этого заявления реактивные самолеты израильских ВВС совершили авиаудар по "объекту инфраструктуры террористов" в южном районе Рафаха прибрежного анклава. Позже палестинские СМИ сообщили, что мишенью был туннель между Сектором Газа и Египтом.

В секторе Газа, где проживает около двух миллионов палестинцев, действуют семь КПП, шесть из которых контролирует Израиль, а один - Египет.

Ранее сообщалось, что военные Израиля сообщили о пуске ракеты из сектора Газа. Позже Израиль нанес ответный удар.