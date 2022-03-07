Вторжение России: Израиль передаст Украине полевой госпиталь

7 марта, 02:24
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Владимир Путин 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Владимир Путин 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

В ближайшие дни Израиль развернет в Украине полевой госпиталь, а также передаст несколько больших генераторов, которые обеспечат бесперебойное питание больницы во Львове. Об этом объявило израильское министерство иностранных дел, сообщает CNN.

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Где именно будет развернут госпиталь, не уточняется. Шесть больших генераторов должны обеспечить бесперебойное питание главной больницы Львова (в сообщении не указывается, о каком учреждении идет речь).

Кроме того, Израиль пообещал организовать несколько центров содействия беженцам на границе Украины. Там будут раздавать людям, спасающимся от российской агрессии, теплую одежду и еду.

В МИД Израиля также сообщили, что с момента вторжения России из Украины смогли выехать по меньшей мере 10,2 тыс. израильских граждан. Ранее премьер Нафтали Беннет заявил, что продолжит попытки посредничества между Украиной и Россией, даже если успех маловероятен.

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Теги:   Израиль Львов Война России против Украины

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