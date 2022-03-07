Вторжение России: Израиль передаст Украине полевой госпиталь 7 марта, 02:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин 24 февраля начал полномасштабное вторжение в Украину (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

В ближайшие дни Израиль развернет в Украине полевой госпиталь, а также передаст несколько больших генераторов, которые обеспечат бесперебойное питание больницы во Львове. Об этом объявило израильское министерство иностранных дел, сообщает CNN.

Где именно будет развернут госпиталь, не уточняется. Шесть больших генераторов должны обеспечить бесперебойное питание главной больницы Львова (в сообщении не указывается, о каком учреждении идет речь).



Кроме того, Израиль пообещал организовать несколько центров содействия беженцам на границе Украины. Там будут раздавать людям, спасающимся от российской агрессии, теплую одежду и еду.



В МИД Израиля также сообщили, что с момента вторжения России из Украины смогли выехать по меньшей мере 10,2 тыс. израильских граждан. Ранее премьер Нафтали Беннет заявил, что продолжит попытки посредничества между Украиной и Россией, даже если успех маловероятен.



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