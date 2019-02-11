Израиль обстрелял цели на территории Сирии - СМИ
В понедельник, 11 февраля, Армия обороны
Израиля обстреляла цели в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии, сообщили сирийские
государственные СМИ.
Как передает SANA, ЦАХАЛ обстреляли из танка
разрушенную городскую больницу в покинутом городе Эль-Кунейтра и один из
наблюдательных пунктов в районе Джеббата Аль-Хашаб.
В результате объектам был нанесен материальный
ущерб.
В ЦАХАЛ эти сообщения комментировать отказались.
Напомним, что летом 2018 года сирийские
повстанцы и силы президента Башара Асада заключили соглашение в провинции
Эль-Кунейтра, последнем очаге сопротивления на юге Сирии. Повстанцы сдали город
Эль-Кунейтра без боя в обмен на полную амнистию. Противники соглашения получили
возможность выхода в Идлиб на северо-западе Сирии.