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Израиль обстрелял цели на территории Сирии - СМИ

11 февраля, 22:29
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В понедельник, 11 февраля, Армия обороны Израиля обстреляла цели в провинции Кунейтра на юго-западе Сирии, сообщили сирийские государственные СМИ.

Как передает SANA, ЦАХАЛ обстреляли из танка разрушенную городскую больницу в покинутом городе Эль-Кунейтра и один из наблюдательных пунктов в районе Джеббата Аль-Хашаб.

В результате объектам был нанесен материальный ущерб.

В ЦАХАЛ эти сообщения комментировать отказались.

Напомним, что летом 2018 года сирийские повстанцы и силы президента Башара Асада заключили соглашение в провинции Эль-Кунейтра, последнем очаге сопротивления на юге Сирии. Повстанцы сдали город Эль-Кунейтра без боя в обмен на полную амнистию. Противники соглашения получили возможность выхода в Идлиб на северо-западе Сирии.

Теги:   ЦАХАЛ Израиль Сирия

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