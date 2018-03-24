Итальянский Сенат впервые возглавила женщина

Впервые в истории председателем итальянского Сената (верхней палаты парламента) стала женщина - Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

Ее избрали на заседании сенаторов, сообщает Ansa.

Казеллати - давняя соратница бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони и член партии Вперед Италия.

Кроме того, был избран председатель нижней палаты итальянского парламента. Им стал Роберта Фико от партии Движение пяти звезд, основанную комиком Беппе Грилло и предпринимателем Джанроберто Казаледжо.

Мария Казелатти родилась в 1946 году и имеет юридическое образование. Членом партии Вперед Италия, лидером которой является Берлускони, она стала в 1994 году. В этом же году, Казелатти была избрана в Сенат. Она была переизбрана на должность сенатора в 2001, 2006 и 2008 годах. С 2004 по 2006 года она была заместителем министра здравоохранения, а с 2008 года - замминистром юстиции.

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