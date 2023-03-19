Второй раз за неделю. Истребители Британии и Германии перехватили российские самолеты в воздушном пространстве Эстонии 19 марта, 10:07 Перехват российского самолета (Фото:Внутренние воздушные силы Великобритании)

Истребители Typhoon воздушных сил Великобритании и Германии второй раз за неделю поднялись с авиабазы Эмари в Эстонии, чтобы осуществить перехват российских военных самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Великобритании.

Отмечается, что самолеты НАТО 17 марта перехватили российский военный пассажирский самолет Ту-134, известный под натовским именем Красти, который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ан-12. Российские воздушные формирования были перехвачены, они летели вблизи воздушного пространства Эстонии.

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Командир истребителя Ричард Лиск, британский офицер, действующий в составе 140 экспедиционного воздушного крыла, рассказал: «Мы пытались перехватить приближающийся самолет к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российский самолет, а затем наблюдали за ним, когда он пролетал вблизи воздушного пространства НАТО».

В воздушных силах Великобритании отметили, что королевские военно-воздушные силы развернуты в рамках операции Azotize в Эстонии и примут на себя руководство от немецкого отряда в апреле. Совместные миссии будут продолжаться до конца апреля.



Великобритания и Германия действуют вместе в рамках действий НАТО, чтобы успокоить своих союзников, и это еще одна демонстрация приверженности Великобритании и Германии безопасности региона. Отряд ВВС Германии состоит из 71 тактического авиакрыла Рихтгофена, добавили в пресс-службе британских ВВС.