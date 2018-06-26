26 июня 2018, вторник

Исторический визит. Принц Уильям прибыл в Израиль

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Принц Уильям стал первым членом королевской семьи, который посетил Израиль с официальным визитом

Принц Уильям стал первым членом королевской семьи, который посетил Израиль с официальным визитом

Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям прибыл в Израиль, став первым членом королевской семьи, который посетил эту страну.

Как сообщает Associated Press, Уильям приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, а затем отправился в Иерусалим.

Поездка Уильяма объявлена неполитической и посвящена в основном технологиям и общим израильско-арабским проектам.

Во вторник у принца Уильяма запланирована встреча с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньягу и главой Палестины Махмудом Аббасом.

Британский принц также намерен посетить достопримечательности Иерусалима. Во вторник Уильям посетит мемориал памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

Он отправится на могилу своей прабабушки принцессы Алисы Греческой, которая похоронена в Иерусалиме.

Перед поездкой в Израиль Уильям посетил Иорданию, где, в частности, пообщался с сирийскими беженцами.

С момента создания государства Израиль в 1948 году члены королевской семьи избегали официальных визитов на территории, которые ранее находились под мандатом Британской короны.

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