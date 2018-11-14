Испания объявила войну нетрадиционной медицине

Правительство Испании планирует исключить практики и методики нетрадиционной медицины, такие как акупунктура и гомеопатия, из перечня услуг, предоставляемых медицинскими центрами.
Как передает AFP, министры науки и здравоохранения в среду обнародовали план, направленный на то, чтобы избежать "потенциально вредного воздействия" медицинских практик, которые "используются как альтернатива или дополнение к лечению" доказательной медицины.
В правительстве Испании не уточнили, что подразумевается под альтернативной медициной, но привели в качестве примеров иглоукалывание и гомеопатию.
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"Многие люди по-прежнему считают, что некоторые виды лечения работают, несмотря на отсутствие научных доказательств", - заявили в испанском правительстве.
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