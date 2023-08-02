Исландия стала первой страной Европы, которая закрыла посольство в России

2 августа, 04:03
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В МИД Исландии отметили, что закрытие посольства не является разрывом дипломатических отношений (Фото:МИД Исландии)

В МИД Исландии отметили, что закрытие посольства не является разрывом дипломатических отношений (Фото:МИД Исландии)

Исландия стала первой европейской страной, которая закрыла свое посольство в Москве.

«Решение о приостановке деятельности посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только позволят условия, государство уделит приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в Москве», — сообщили в МИД.

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Посольство Исландии в Москве также принимало граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

https://twitter.com/MFAIceland/status/1686328079927431168
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Исландия

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