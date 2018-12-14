Ирак вызвал посла Турции из-за авиаударов на севере страны Сегодня, 20:10 59 Цей матеріал також доступний українською Турция атаковала объекты курдов на севере Ирака

Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции в Багдаде, чтобы выразить протест из-за ударов турецкой авиации по позициям курдов на севере Ирака.

Ранее утром в пятницу, 14 декабря, Министерство обороны Турции заявило об уничтожении более 30 объектов Рабочей партии Курдистана (которую Анкара считает террористической) на севере Ирака. Авиаудары были нанесены в районе Синджар и впервые в районе горы Караджак. В операции участвовали более 20 самолетов ВВС Турции.

МИД Ирака заявил, что авиаудары неприемлемы "на всех уровнях" и нарушают суверенитет Ирака и безопасность иракских граждан, передает Reuters.

"Министерство осуждает действия турецких самолетов, которые нарушили воздушное пространство Ирака и атаковали несколько объектов... в северном Ираке, что привело к гибели людей и уничтожению имущества", - говорится в заявлении.

Турция регулярно наносит удары по территории северного Ирака, где находится автономный регион курдов, чтобы искоренить "террористическую угрозу".

Военная операция Турции против курдов в районах Кандиль и Синджар на севере Ирака была объявлена летом 2018 года.