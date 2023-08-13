Ирак планирует разблокировать Telegram 13 августа, 00:28 Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных (Фото:Dimitri Karastelev/Unsplash)

Иракские власти 13 августа снимут запрет на работу мессенджера Telegram. Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

Об этом сообщило Министерство телекоммуникаций страны, передает Reuters.



Решение о разблокировке принято после того, как «компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан», приводит агентство Reuters выдержку из заявления министерства.

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Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

«Публикация личных данных без согласия запрещена условиями предоставления услуг Telegram, и такой контент обычно удаляется нашими модераторами», — ответил на запрос Reuters представитель пресс-службы Telegram.

«Мы можем подтвердить, что наши модераторы заблокировали несколько каналов, предоставляющих персональные данные. Однако мы также можем подтвердить, что никакие личные пользовательские данные не запрашивались у Telegram и что они не были переданы третьим лицам», — сказал представитель компании.