Глава секретариата Белого дома ушел в отставку

Трамп (слева) настаивает, что не знал об обвинениях в адрес Портера (справа)

Роб Портер ушел в отставку с поста главы секретариата Белого дома после обвинений двух бывших жен в избиении.

Об этом пишет Reuters.

"Он говорит, что он невиновен. Я думаю, вы должны это помнить. Вчера он сказал очень убедительно о своей невиновности", - заявил Трамп журналистам в овальном кабинете 9 января.

Сам чиновник официально подал в отставку 7 февраля, а уже в пятницу Трамп дал официальные комментарии по этому поводу. Американский президент положительно характеризует работу Портера и утверждает, что не знал об обвинениях в адрес подчиненного.

"Мы, конечно, желаем успехов. Это, очевидно, трудное время для него, и он сделал очень хорошую работу в Белом доме. Мы надеемся, что у него будет замечательная карьера в дальнейшем", - добавил Трамп.

Трамп отметил, что он узнал об этих утверждение недавно и был "удивлен" ими.

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