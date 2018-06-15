15 июня 2018, пятница

Глава PR-службы компании Facebook ушел в отставку

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Шрейдж ушел после нескольких скандалов об утечке данных

Шрейдж ушел после нескольких скандалов об утечке данных

Руководитель PR-службы компании Facebook Эллиот Шрейдж заявил о своем решении уйти в отставку.

"После более чем десяти лет работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни", - написал он.

Вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 87 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

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