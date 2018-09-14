Глава МВД Италии сравнил африканских мигрантов с "рабами"

Заместитель премьер-министра Италии и министр внутренних дел Маттео Сальвини провел параллель между мигрантами, прибывающими из стран Африки, и рабами.

Об этом он заявил на закрытом заседании министерской конференции по вопросам миграции и безопасности, организованной Австрией, передает Reuters.

"Меня наняли граждане, чтобы помочь нашей молодежи обзавестись детьми снова, как это было несколько лет назад, а не выкорчевывать лучшее из африканской молодежи, чтобы заменить европейскую, у которой больше нет детей ... Возможно, в Люксембурге есть такая потребность, в Италии есть необходимость помочь нашим детям иметь своих детей, а не новых рабов, которые бы заменили детей, которых у нас нет", - сказал Маттео Сальвини.

Слова евроскептика Сальвини явно разозлили министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жана Ассельборна. Он перебил итальянца словами "Хватит, хватит, хватит", предположив, что Сальвини зашел слишком далеко.

Один из лидеров правой политической партии Лига Севера Маттео Сальвини известен своей антимигрантской политикой и многочисленными отказами принимать судна с нелегалами в портах Италии. Он неоднократно был замечен в разжигании расовой ненависти. В частности, Сальвини заявлял, что такие страны ЕС, как Болгария и Румыния, экспортируют "рабов" в Италию.

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Из-за жестокого обращения с мигрантами прокуроры Сицилии обвинили министра в злоупотреблении властью, похищении людей и незаконном задержании мигрантов.