15 октября 2018, понедельник

Германия предоставит ВОЗ 115 миллионов евро

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Это наиболее долгосрочная поддержка ВОЗ от Германии

Это наиболее долгосрочная поддержка ВОЗ от Германии

Германия передаст Всемирной организации здравоохранения 115 млн евро в течение четырех лет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра здравоохранения Германии Йенса Шпанна.

Об этом глава Минздрава Германии заявил на десятом Всемирном саммите по здравоохранению, проходящей в Берлине.

"Германия выделит Всемирной организации здравоохранения 115 млн евро в течение следующих четырех лет. Никогда раньше мы не могли обеспечить такую ​​высокую и долгосрочную поддержку ВОЗ", – сообщил Шпанн.

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В саммите принимают участие около 2 тысяч политиков, ученых, бизнесменов, представителей гражданского общества и, конечно, докторов из почти 100 стран.

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