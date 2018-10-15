Германия предоставит ВОЗ 115 миллионов евро

Это наиболее долгосрочная поддержка ВОЗ от Германии

Германия передаст Всемирной организации здравоохранения 115 млн евро в течение четырех лет. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра здравоохранения Германии Йенса Шпанна.

Об этом глава Минздрава Германии заявил на десятом Всемирном саммите по здравоохранению, проходящей в Берлине.

"Германия выделит Всемирной организации здравоохранения 115 млн евро в течение следующих четырех лет. Никогда раньше мы не могли обеспечить такую ​​высокую и долгосрочную поддержку ВОЗ", – сообщил Шпанн.

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В саммите принимают участие около 2 тысяч политиков, ученых, бизнесменов, представителей гражданского общества и, конечно, докторов из почти 100 стран.