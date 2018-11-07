07 ноября 2018, среда

Генпрокурор США подал в отставку по просьбе Трампа

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Джефф Сешнс

Джефф Сешнс

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

Как сообщает AP, Сешнс объявил о своем намерении уйти в отставку в среду, 7 ноября. В заявлении Сешнса, направленном в Белый дом, указано, что решение принято "по вашей просьбе".

Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата генпрокурора Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.

Генпрокурор Сешнс неоднократно подвергался критике со стороны Трампа из-за решения передать расследование возможного сговора между штабом Трампа и Россией во время выборов 2016 года специальному прокурору Роберту Мюллеру.

В США генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции.

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