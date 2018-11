Генпрокурор США подал в отставку по просьбе Трампа

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента Дональда Трампа заявление об отставке.

Как сообщает AP, Сешнс объявил о своем намерении уйти в отставку в среду, 7 ноября. В заявлении Сешнса, направленном в Белый дом, указано, что решение принято "по вашей просьбе".

Дональд Трамп объявил, что начальник аппарата генпрокурора Мэтт Уитэкер будет назначен исполняющим обязанности генерального прокурора.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....