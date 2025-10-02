Российские спецслужбы могли готовить серию диверсий на территории Польши, а также в соседних с Литвой и Германией, используя дроны и взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. Об этом 2 октября сообщает Gazeta Wyborcza , ссылаясь на источники, близкие к прокуратуре и Агентству внутренней безопасности.

Расследование касается задержанного Владислава Г., которого подозревают в работе на ГРУ.

Следователи сообщают, что кураторы поручили ему взять лопату, выкопать на кладбище заранее подготовленные консервные банки — привезенные агентами РФ, которые крепятся к дронам и замаскированы под обычную кукурузу — и оставить их в указанном месте вблизи Лодзя.

«По нашей версии, российская военная разведка, ГРУ, готовила теракты с использованием дронов и консервных банок, содержащих мощную взрывчатку вместо кукурузы», — отмечают источники издания.



Аналогичные банки со взрывчаткой нашли и на кладбище в Литве.

Кроме того, Владислава Г. также подозревают в перевозке компонентов для дронов и SIM-карты между Польшей, Литвой и Германией, добавляет Gazeta Wyborcza. В случае подтверждения всех подозрений ему грозит пожизненное заключение.

Прокуратура планирует завершить расследование до конца года.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна 22 сентября заявлял, что российские провокации «дестабилизируют Европу» и приближают регион к конфликту «больше, чем за последние годы».