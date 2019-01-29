Генсек ООН получил премию Карла Великого Вчера, 23:43 266 Цей матеріал також доступний українською EPA Антониу Гутерриш стал 61-м лауреатом премии имени Карла Великого EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш удостоен международной премии имени Карла Великого за 2019 год.

Как говорится в заявлении комитета премии, Гутерриш получил премию за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций".

"Действия Гутерриша базируются на общих ценностях и убеждениях, которые Европейский Союз сформулировал для себя в сложном глобализованном мире с целью способствовать плюрализму, толерантности и диалогу, трансграничному сотрудничеству, а прежде всего миру, свободе и демократии", - говорится в тексте.

Как передает DW, награждение пройдет 31 мая в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши (Германия).

69-летний Гутерриш, возглавляющий ООН с 2017 года, стал 61-м лауреатом премии имени Карла Великого.