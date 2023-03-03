Генпрокурор США посетил Украину с неанонсированным визитом
Меррик Гарланд (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)
В пятницу, 3 марта, генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит во Львов по приглашению украинского генерального прокурора.
Об этом заявил представитель Министерства юстиции США, сообщает Reuters.
«Генеральный прокурор провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против суверенного соседа», — заявил чиновник.
3 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральными прокурорами из государств-партнеров Украины и международных институций.