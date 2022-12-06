Задействовала «карманный» суд. ФСБ требует арестовать Верещук и Джапарову 6 декабря, 11:18 В чем именно суть обвинений ФСБ, не уточняется (Фото:ФСБ)

Кремлевский режим решил использовать один из своих «карманных» судов, чтоб арестовать вице-премьера, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Эмине Джапарову.

Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила российская пропаганда.

С требованием о заочном аресте Верещук и Джапаровой в Лефортовский суд Москвы обратилось ФСБ.

Фото: t.me/tass_agency

Российская спецслужба решила обвинить украинских чиновниц в якобы «нарушении территориальной целостности РФ», чтобы объявить их «в международный розыск».

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В чем именно суть обвинений, не уточняется.