Задействовала «карманный» суд. ФСБ требует арестовать Верещук и Джапарову

6 декабря, 11:18
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В чем именно суть обвинений ФСБ, не уточняется (Фото:ФСБ)

В чем именно суть обвинений ФСБ, не уточняется (Фото:ФСБ)

Кремлевский режим решил использовать один из своих «карманных» судов, чтоб арестовать вице-премьера, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и первого замглавы МИД Эмине Джапарову.

Об этом во вторник, 6 декабря, сообщила российская пропаганда.

С требованием о заочном аресте Верещук и Джапаровой в Лефортовский суд Москвы обратилось ФСБ.

t.me/tass_agency
Фото: t.me/tass_agency

Российская спецслужба решила обвинить украинских чиновниц в якобы «нарушении территориальной целостности РФ», чтобы объявить их «в международный розыск».

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В чем именно суть обвинений, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия ФСБ Ирина Верещук Эмине Джапарова Война России против Украины

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