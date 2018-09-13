Франция намерена выделить €8 млрд на борьбу с бедностью

За четыре года на поддержку детей, молодежи и бедных правительство Франции планирует потратить €8 млрд

Правительство Франции планирует потратить 8 млрд евро (9,3 млрд долл) на борьбу с нищетой, передает Reuters.

"Этот план рассчитан на четыре года", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что после введения налоговых льгот для богатых слоев населения и больших компаний, Макрона прозвали "президентом богатых". Данной реформой он стремится показать, его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам.

В 2016 году около 8,8 млн. человек во Франции проживали "в бедности", что составляет 14% всего населения.

Как передает французская газета Le Monde, основной упор в плане по борьбе с бедностью и нищетой сделан на поддержку детей из бедных семей и молодежи.

Среди его пунктов - создание 30 тыс. доступных яслей с тем, чтобы родителям было куда отдать детей перед тем, как выйти на работу.

В школах планируется ввести завтраки, поскольку около 13% детей приходят учиться на голодный желудок. От 200 до 300 тыс. школьников планируется охватить программой введения социального тарифа на питание в школах.

Со 100 до 500 тыс. увеличится число молодых людей, которые подпадают под программу социальных гарантий молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

Программа предусматривает также введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее €700 в месяц.

Кроме того, с помощью компьютеризации власти хотят освободить социальных работников от бюрократической работы и повысить эффективность их деятельности.

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