Финляндия готовится принять большое количество украинских беженцев

21 марта, 13:39
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Беженцы в эвакуационном поезде, который отправляться в западном направлении (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Беженцы в эвакуационном поезде, который отправляться в западном направлении (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Автор: Елена Басараб

Финляндия готова принять большое количество украинских беженцев, обеспечив для этого все необходимые условия.

Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин, пишет финское издание Yle.

По словам главы правительства, в Финляндию доехало относительно небольшое количество беженцев, а большинство украинцев, вынужденно покинувших свою родину из-за войны, обосновались в соседних странах.

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«Мы готовимся принять больше людей», — заявила она во время поездки в Рованиеми.

«Власть будет пытаться обеспечить максимально нормальные условия для размещения приезжих из Украины. Наши граждане знают, что происходит, и хотят помогать украинцам», — заверила премьер.

Также премьер-министр считает важным решение ЕС о том, что для украинских беженцев будет право на работу, а для детей возможность посещать школу или детский сад.

По данным миграционной службы, в Финляндии зарегистрировано уже 7 тысяч украинских граждан, однако на самом деле это количество может быть значительно выше.

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Теги:   Беженцы Финляндия Война России против Украины

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