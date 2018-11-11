ФБР допросило главного редактора прокремлевского американского издания

ФБР задержало для допроса первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, главного редактора пропагандистского издания USA Really Александра Малькевича. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Малькевича, его задержали вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона, чтобы уведомить о необходимости регистрации проекта USA Really в качестве иностранного агента.

"Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители", – сообщил Малькевич.

Отмечается, что сотрудники ФБР несколько часов задавали ему вопросы на тему российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года, после чего вручили уведомление о необходимости регистрации в качестве иноагента пропагандистского издания USA Really.

Обвинений ему не предъявили. В настоящий момент Малькевич уже покинул США и находится в Париже (Франция), куда он прибыл для участия в мероприятиях, посвященных столетию Первой мировой войны.