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Facebook в США грозит крупнейший в истории компании штраф – WP

Сегодня, 09:18
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EPA

Facebook грозит многомиллиардный штраф в США

Руководство Facebook и Федеральная торговая комиссия США согласовывают многомиллиардный штраф в связи с расследованием нарушений соцсетью конфиденциальности пользователей, пишет The Washington Post.

По данным источников издания, конкретная сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в истории корпорации.

При этом один из источников газеты заявил, что Facebook выразил начальную обеспокоенность требованиями FTC.

Издание отмечает, что если переговоры сорвутся, то судебное разбирательство может обернуться серьезным юридическим противостоянием в суде.

В Facebook подтвердили факт переговоров, FTC от комментариев отказалась.

Поводом для штрафа стал скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года. Она незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам.

Весной 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

Теги:   Штраф США Facebook

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