Facebook в США грозит крупнейший в истории компании штраф – WP
Руководство Facebook и Федеральная торговая комиссия США согласовывают многомиллиардный штраф в связи с расследованием нарушений соцсетью конфиденциальности пользователей, пишет The Washington Post.
По данным источников издания, конкретная
сумма пока не установлена, однако речь может идти о крупнейших выплатах в
истории корпорации.
При этом один из источников газеты заявил, что Facebook выразил начальную обеспокоенность требованиями FTC.
Издание отмечает, что если переговоры сорвутся, то судебное разбирательство может обернуться серьезным юридическим противостоянием в суде.
В Facebook подтвердили факт переговоров, FTC от комментариев отказалась.
Поводом для штрафа стал скандал с частной английской компанией Cambridge Analytica в начале 2018 года. Она незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook и передавала их третьим лицам.
Весной 2018 года основатель Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.