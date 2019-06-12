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Евросоюз ввел правила пользования дронами

Сегодня, 03:54
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Евросоюз ввел правила пользования дронами - фото

REUTERS/Bob Strong

Евросоюз стал первым в мире регионом, в котором благодаря работе Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) введены правила пользования дронами.

Об этом сообщает DW.

«Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, которые делают возможной безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе», — заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

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Также начиная с июня 2020-го года операторы беспилотников должны зарегистрироваться в стране ЕС, а каждый беспилотник также будет подлежать регистрации.

Сообщается, что благодаря новым правилам можно будет предотвратить события в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории. Тогда часть рейсов пришлось приостановить.

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Теги:   Евросоюз Дроны

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