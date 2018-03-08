Европейский суд обязал Ле Пена вернуть €320 тысячи парламенту ЕС

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Основатель французской праворадикальной партии

Основатель французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пен

Суд Европейского Союза принял решение обязать основателя французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Жана-Мари Ле Пена вернуть в бюджет Европейского парламента €320 тис., которые были потрачены неправомерно. Об этом сообщает Укринформ.

Сумма была потрачена на помощника, который не имел никаких обязанностей на этой должности.

«Вместе с тем суд ЕС подтвердил правомерность аналогичного требования относительно другого депутата от "Национального фронта" – Бруно Голниша, с которого взыскали в бюджет Европарламента €276 тыс. неправомерно израсходованных средств», – сообщает издание.

Ранее сообщалось, что дочь основателя партии и кандидат на президентских выборах 2017 года во Франции Марин Ле Пен подозревается в выплате денег из фонда Европарламента своей подруге Катрин Гриз, оформленной как парламентская помощница, хотя на самом деле она работала на партию Национальный фронт.

Ле Пен отказалась вернуть Европарламента 300 тысяч евро, потраченных на зарплату Гриз, в результате чего Ле Пен была лишена депутатского иммунитета.

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