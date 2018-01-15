Европарламент обсудит влияние российской пропаганды

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Сессия Европарламента пройдет с 15 по 18 января

Сессия Европарламента пройдет с 15 по 18 января

С 15 по 18 января во время сессии Европарламенте в Страсбурге будет обсуждаться российская пропаганда в странах ЕС и влияние ее на выборы в Европе.

Тему Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза для дебатов выбрала Европейская народная партия, передает Интерфакс-Украина.

Дебаты на данную тему пройдут 17 января.

"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия)", - заявила официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.

Напомним, в октябре 2017 года Служба безопасности Украины, Министерство информполитики и международное разведывательное сообщество InformNapalm представили в Европарламенте доклад о преступлениях российских наемников из неофициальной частной военной компании Вагнера на Донбассе и в Сирии.

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