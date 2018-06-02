02 июня 2018, суббота

Эстония потратит 188 млн евро на защиту границы с РФ

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Работы планируется начать в следующем году

Работы планируется начать в следующем году

Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе Эстонии с Российской Федерацией будут стоить 188 млн евро. Об этом сообщает DW.

Эстония планирует начать работы в 2019 году и завершить до 2026 года. Работы будут осуществляться в партнерстве с европейской пограничной службой Frontex.

Ранее правовая комиссия и специальная комиссия парламента по надзору за учреждениями безопасности изучили ход работ на пробном участке длиной в 3,5 км.

По словам председателя специальной комиссии, планируемые инвестиции должны создать условия, которые необходимы для сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии, учреждениями безопасности и Силами обороны страны.

Длина границы Эстонии с Россией составляет более 330 км. Проект ее оборудования, предварительная стоимость которого первоначально составляла 79 млн евро, был представлен в 2015 году.

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