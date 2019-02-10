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Еще один венесуэльский военный поддержал Гуайдо

Сегодня, 12:22
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EPA

На сторону Гуайдо также перешел менее высокопоставленный служащий

Полковник сухопутных войск Венесуэлы ​Рубен Альберто Пас Хименес признал главу оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Об этом сообщает AFP.

«Девяносто процентов из нас в вооруженных силах очень несчастны. Нас используют, чтобы удержать власть», - заявил Хименес в видеообращении.

Он призвал своих коллег пропустить в страну гуманитарную помощь из США, которая уже прибыла в Колумбию.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро запретил пропускать в страну американскую гуманитарную помощь, которую он считает предвестником вторжения США.

Издание добавляет, что на сторону Гуайдо также перешел менее высокопоставленный служащий.

Теги:   Венесуэла

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