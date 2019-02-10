Еще один венесуэльский военный поддержал Гуайдо
Полковник сухопутных войск Венесуэлы Рубен Альберто Пас Хименес признал главу оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Об этом сообщает AFP.
«Девяносто процентов из нас в вооруженных силах очень несчастны. Нас используют, чтобы удержать власть», - заявил Хименес в видеообращении.
Он призвал своих коллег пропустить в страну гуманитарную помощь из США, которая уже прибыла в Колумбию.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро запретил пропускать в страну американскую гуманитарную помощь, которую он считает предвестником вторжения США.
Издание добавляет, что на сторону Гуайдо также перешел менее
высокопоставленный служащий.